В Кюрдамире сгорели 7-комнатный дом, хлев, 20 т сена и грузовик

2017-07-26 05:45 | www.apa.az | 5

В Кюрдамире минувшим вечером произошел сильный пожар. Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в результате пожара в селе Хырдапай, сгорели принадлежавшие гражданину двухэтажный 7-комнатный дом площадью 300 кв.м. , навес рлощпдью 120 кв.м., 20 тон связок сена, 30 кв. метров кровли хлева, а также грузовой автомобиль марки «ГАЗ». Пожарным удалось отстоять от огня часть хлева, прилегающие строения и соседние дома. Пожар был потушен в 22.50.