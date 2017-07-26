Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018

2017-07-26 06:19 | www.trend.az | 7

Национальное телевидение Португалии и Европейский вещательный союз выбрали Лиссабон в качестве города, в котором пройдет Евровидение-2018, передает РИА Новости.

Кроме того, на официальной страничке песенного конкурса в Twitter появился видеоролик, посвященный мероприятию.

Также организаторы сообщили, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.

Португалия стала страной-хозяйкой песенного конкурса благодаря победе Сальвадора Собрала на Евровидении-2017 в Киеве.