Госдеп: Для снятия санкций России нужно сделать "очень много"

2017-07-26 07:10 | www.apa.az | 7

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что России необходимо еще сделать "очень много", чтобы введенные из-за ситуации на Украине санкции были сняты. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила на брифинге официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

Она отказалась от комментариев относительно законопроекта по антироссийским санкциям, который рассмотрела палата представителей конгресса США.

При этом Науэрт сообщила, что "госсекретарь настроен решительно в плане санкций против России".

"Мы ожидаем, что санкции против России останутся в силе до тех пор, пока она не прекратит провокационные действия, которые вызвали введение этих санкций", — отметила дипломат.

По ее словам, Тиллерсон считает, что России "нужно сделать еще очень много", чтобы санкции, введенные из-за ситуации на Украине, были сняты.