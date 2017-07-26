Трамп выдвинул кандидата на пост помощника госсекретаря по Европе и Евразии

2017-07-26 07:36 | www.apa.az | 5

Президент США Дональд Трамп выдвинул Уэсса Митчелла на пост помощника госсекретаря по Европе и Евразии. Как передает АПА, об этом говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе Белого дома.

Митчелл является сооснователем экспертного Центра по анализу европейской политики (CEPE), в прошлом работал в неоконсервативном тинк-танке John Hay Initiative.

В предыдущей администрации Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд, после ее отставки пост остается незанятым.

Кандидатуру Митчелла предстоит рассмотреть сенату США.