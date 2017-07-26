Moodys снизило рейтинги банка "МБА-Москва"

2017-07-26 07:47 | www.apa.az | 5

Международное рейтинговое агентство Moodys снизило долгосрочные рейтинги депозитов банка "МБА-Москва", российской "дочки" Международного банка Азербайджана (МБА), в национальной и иностранной валютах до "В3" с "В2".

Как передает APA-Economics со ссылкой на сообщение агентства, прогноз по рейтингам - "стабильный".

Скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка была ухудшена до "b3" с "b2" и долгосрочная оценка риска контрагента (CRA) - до "B2(cr)" с "B1(cr)".

При этом Moodys подтвердило краткосрочные рейтинги депозитов "МБА-Москва" - "Not Prime".

Банк "МБА-Москва" учрежден в январе 2002 года. С 2004 года включен в российскую систему страхования вкладов. В настоящее время 100% акций банка принадлежат МБА.