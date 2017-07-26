В России четыре человека погибли от отравления угарным газом

2017-07-26 06:58 | www.trend.az | 6

Следственные органы СУСК России по Кемеровской области начали проверку после обнаружения тел четырех человек, в том числе трех сотрудников МЧС, еще один спасатель госпитализирован с признаками отравления угарным газом, сообщается на сайте ведомства по региону, передает РИА Новости.



Как отмечается, 25 июля поступило сообщение, что в погребе частного дома в Тяжинском районе обнаружено тело 75-летнего местного жителя. По сигналу на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и работники МЧС России. Во время проведения спасательных работ четверо сотрудников МЧС России спустились в погреб, чтобы поднять тело, однако через некоторое время они перестали выходить на связь.

"Прибывший второй отряд спасателей извлек тела четверых погибших из погреба, еще один спасатель госпитализирован с признаками отравления угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, накануне местный житель протопил погреб дровами. Днем мужчина спустился в погреба и не вернулся. Родственники обратились за помощью в оперативную службу МЧС России. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.