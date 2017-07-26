Трамп заявил, что США готовят крупное торговое соглашение с Великобританией

2017-07-26 07:27 | www.trend.az | 5

Соединенные Штаты ведут переговоры по поводу заключения крупного торгового соглашения с Великобританией, передает ТАСС. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal.

"Это будет большая торговая сделка, [будет] гораздо больше бизнеса, чем сейчас, во много раз", - отметил американский лидер. Трамп не предоставил подробностей, однако представитель Белого дома отметил газете, что будущая американо-британская сделка затронет в том числе такие сферы, как сельское хозяйство, авиация и финансовые услуги.



Как отмечает издание, администрация США надеется, что сделка будет окончательно оформлена вскоре после того, как Великобритания покинет Европейский союз в 2019 году. "У меня хорошие отношения с людьми из ЕС, но они настроены очень протекционистски", - отметил по этому поводу Трамп.