На проспекте Гейдара Алиева произошла авария, возникла пробка

2017-07-26 09:54 | www.apa.az | 4

Сегодня утром на проспекте Гейдара Алиева столкнулись два легковых автомобиля, в результате возникла пробка.

Как сообщает АПА, в результате аварии пострадали оба автомобиля. Есть ли раненые пока не известно.

На проспекте начиная от станции метро «Кероглу» до центра города на основной и вспомогательной дороге наблюдается пробка.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, в связи со сложившейся ситуацией ограничение скорости на проспекте занижено до 60 км/ч.