Названы дата Евровидения-2018 и город, где он пройдет

2017-07-26 08:44 | www.oxu.az | 5

Национальное телевидение Португалии и Европейский вещательный союз выбрали Лиссабон в качестве города, в котором пройдет Евровидение-2018.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, кроме того, на официальной страничке песенного конкурса в Twitter появился видеоролик, посвященный мероприятию.

Также организаторы сообщили, что полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.

Португалия стала страной-хозяйкой песенного конкурса благодаря победе Сальвадора Собрала на Евровидении-2017 в Киеве.

A.M.