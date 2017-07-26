Число погибших при обрушении дома в Мумбаи возросло до 17 человек

2017-07-26 07:57 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 17 человек погибли при произошедшем накануне обрушении жилого дома в индийском Мумбаи, передает РИА Новости со ссылкой на агентство ANI.

Инцидент произошел во вторник утром в районе Гхаткопар на северо-востоке Мумбаи. В четырехэтажном здании, помимо жилых апартаментов, находилась частная лечебница, но поскольку в ней проводился ремонт, на момент обрушения в здании было немного пациентов.

Тем не менее в результате ЧП около 30 человек оказались под завалами. Ранее сообщалось о семи погибших.

На настоящий момент известно о спасении 11 человек из-под завалов. На месте продолжаются спасательные работы.

Причины происшествия пока неизвестны, но обрушения жилых зданий нередко происходят в Индии из-за несоблюдения норм безопасности и использования некачественных стройматериалов. Кроме того, часто такие инциденты происходят в период муссонных дождей, длящихся в разных регионах с июня по сентябрь.

Так, спустя всего пару часов после обрушения здания в Мумбаи стало известно о частичном обрушении дома в центральной части Калькутты. В результате данного происшествия погибли по меньшей мере два человека.