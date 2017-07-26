Чешские компании заинтересованы в модернизации Бакинского НПЗ

2017-07-26 08:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Чешские компании заинтересованы в модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода, сказал в интервью Trend посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька.

"Мы знаем, что готовится проект модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева. Чешские компании имеют в этом плане колоссальный опыт. Еще во времена Советского Союза чешские компании участвовали в строительстве НПЗ по всей территории СССР и во многих странах Ближнего Востока, в том числе и Бакинского НПЗ", - сказал Пивонька.

Проект модернизации завода интересен для чешских компаний, которые могут участвовать в этом проекте.

По словам дипломата, Чехия также хочет ускорить работу по подписанию меморандума о взаимопонимании в энергосфере.

Работа над проектом ведется уже давно.

"К сожалению, работу над ним земедлили с начала смены министра промышленности и торговли Чехии, а потом преждевременный уход из жизни министра энергетики Азербайджана Натига Алиева. Мы очень надеемся, что вопреки этим несчастным событиям работу над меморандумом удастся довести до успешного конца", - сказал посол.

Отметим, что азербайджанская нефть обеспечивает примерно четверть годового потребления Чехии, поэтому Азербайджан, обеспечивший весомый вклад в диверсификацию энергоресурсов Чехии, превратился в важного стратегического партнера этой европейской страны.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между странами в январе-июне 2017 года составил 201,011 миллиона долларов, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,056 миллиона долларов, или на 4,8 процента.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)