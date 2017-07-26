Стали известны причины совершенного в Шамкире суицида, где мать с двумя детьми бросилась под поезд - ОБНОВЛЕНО

2017-07-26 10:10 | www.apa.az | 4

Стали известны подробности совершенного в Шамкире суицида.

Как сообщает западное бюро АПА, покончившая с собой Парвана Ильгар гызы Махмудова (1992 г.р.) вместе со своим супругом Насраддином Фазаиль оглу Махмудовым (1989 г.р.) и двумя маленькими детьми – Сананом (2014 г.р.) и Самой (2016 г.р.) проживали в Шамкирском районе в поселке Зяйям, по адресу улица Хатаи дом 5. Дом принадлежал тете Н.Махмудова Дурсун Махмудовой.

20 июля около 20:00 между П.Махмудовой и Д.Махмудовой возник конфликт, женщина вместе с двумя маленькими детьми ушла из дома заявив, что намерена вернуться в отцовский дом. Однако она направилась в сторону железной дороги и, взяв детей за руку, бросилась вместе с ними под приближавшийся пассажирский поезд Беюк Кесик-Баку.

От полученных травм женщина и дети скончались на месте.

Машинист поезда Шемистан Ахмедов и его помощник Аланшир Алиев сказали, что женщина вместе с детьми бросилась под поезд, когда он был уже 8-10 метрах от них. Они сразу же попытались остановить поезд, однако трагедии избежать не удалось.

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В Шемкире совершено шокирующее самоубийство. Как сообщает западное бюро АПА, происшествие зарегистрировано 25 июля около 21 часов вечера на территории поселка Зяйям. Жительница поселка Махмудова Парвана Ильгар гызы 1992 г.р. бросилась под поезд Баку-Газах вместе с 3-летним сыном и годовалой дочерью. Женщина с детьми погибли на месте происшествия.

По факту в Прокуратуре Шемкирского района ведется расследование.