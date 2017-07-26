В Кюрдамире сгорели 7-комнатный дом, хлев, 20 т. сена и грузовик

2017-07-26 08:55 | www.oxu.az | 3

В Кюрдамире минувшим вечером произошел сильный пожар.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате пожара в селе Хырдапай, сгорели принадлежавшие гражданину двухэтажный 7-комнатный дом площадью 300 кв.м., навес рлощпдью 120 кв.м., 20 тон связок сена, 30 кв. метров кровли хлева, а также грузовой автомобиль марки «ГАЗ». Пожарным удалось отстоять от огня часть хлева, прилегающие строения и соседние дома.

Пожар был потушен в 22.50.

A.M.