Трамп выдвинул кандидата на пост помощника госсекретаря по Европе и Евразии
2017-07-26 08:57 | www.oxu.az | 5
Президент США Дональд Трамп выдвинул Уэсса Митчелла на пост помощника госсекретаря по Европе и Евразии.
Как передает Oxu.Az, об этом говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе Белого дома.
Митчелл является сооснователем экспертного Центра по анализу европейской политики (CEPE), в прошлом работал в неоконсервативном тинк-танке John Hay Initiative.
В предыдущей администрации Барака Обамы эту должность занимала Виктория Нуланд, после ее отставки пост остается незанятым.
Кандидатуру Митчелла предстоит рассмотреть сенату США.
A.M.