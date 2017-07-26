0 Официальный курс маната к мировым валютам на 26 июля
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Официальный курс маната к мировым валютам на 26 июля

2017-07-26 09:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 июля установлен на уровне 1,7010 и 1,9798 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

26.07.2017

1 доллар США

1 USD

1.7010

1 евро

1 EUR

1.9798

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3432

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0974

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8739

1 бразильский реал

1 BRL

0.5361

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4631

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1301

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1518

1 чешская крона

1 CZK

0.076

1 чилийский песо

1 CLP

0.2617

1 китайский юань

1 CNY

0.2518

1 датская крона

1 DKK

0.2662

1 грузинский лари

1 GEL

0.7071

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2178

1 индийская рупия

1 INR

0.0264

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.214

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.2071

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7847

1 израильский шекель

1 ILS

0.4757

1 канадский доллар

1 CAD

1.3596

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6279

1 казахский тенге

1 KZT

0.0052

1 киргизский сом

1 KGS

0.0246

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1128

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.397

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0957

1 молдавская лея

1 MDL

0.094

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.2131

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0421

1 польский злотый

1 PLN

0.4643

1 российский рубль

1 RUB

0.0284

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2477

1 саудовский риал

1 SAR

0.4536

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3859

1 турецкая лира

1 TRY

0.4764

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.056

1 таджикский сомони

1 TJS

0.193

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4867

1 украинская гривна

1 UAH

0.0658

100 японских иен

100 JPY

1.52

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2625

Золото (1 унция)

1 XAU

2133.7344

Серебро (1 унция)

1 XAG

27.8624

Платина (1 унция)

1 XPT

1575.126

Палладий (1 унция)

1 XPD

1462.86

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