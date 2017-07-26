Официальный курс маната к мировым валютам на 26 июля

2017-07-26 09:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 июля установлен на уровне 1,7010 и 1,9798 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.