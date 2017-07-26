Главарь ИГИЛ Аль-Багдади скрывается в сирийской провинции Дейр-эз-Зор

2017-07-26 09:15 | www.oxu.az | 3

Главарь террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади жив и скрывается в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Al-Quds Al-Arabi.

По данным источников издания, аль-Багдади может находиться в районе между населенными пунктами Альбу-Камаль и Эль-Маядин в Дейр-эз-Зоре на границе с Ираком, куда перебралось большинство главарей и полевых командиров ИГИЛ, когда боевики потеряли контроль над городами в Сирии и Ираке. Как отмечает газета, террорист номер один «продолжает играть ключевую роль» в командовании группировкой.

Н.О.