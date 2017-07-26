К сведению водителей: Нельзя парковаться под открытым небом

2017-07-26 09:23 | www.oxu.az | 4

Паркуя автомобиль на открытом воздухе, следует быть осторожным. Дело в том, что при несоблюдении определенных правил вашему автомобилю может быть нанесен серьезный ущерб.

Как передает Oxu.Az, в связи с этим эксперт по дорожному движению Али Султанов заявил metbuat.az, что во время парковки транспортного средства на открытом воздухе нельзя оставлять внутри зажигалку, дезодорант и другие предметы со сжиженным газом:

«Эти предметы взрываются в закрытом пространстве под влиянием солнечных лучей. Солнечные лучи не наносят вреда частям автомобиля. Но при парковке автомобиля под открытым небом рекомендуется использовать солнцезащитные покрытия».

A.M.

