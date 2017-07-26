В Баку в жилом здании произошел пожар, жители эвакуированы

2017-07-26 09:49 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Ясамальском районе города Баку в многоэтажном жилом доме минувшей ночью произошел пожар.

Как сообщили Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям, в шахте высотного жилого дома (с 10 по 11 этаж) сгорела часть электрических кабелей.

Пожарными были спасены три жильца здания, 20 человек были эвакуированы и трем была оказана первая медицинская помощь.

Распространение огня было предотвращено. Пожар был потушен в 00:56.