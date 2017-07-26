Найден пропавший в Нефтчале абитуриент - ОБНОВЛЕНО

2017-07-26 10:43 | www.apa.az | 5

Найден пропавший в Нефтчале абитуриент.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, житель Нефтчалы Алиев Ибрагим Яшар оглу (2000 г.р.), который пропал после сдачи вступительных экзаменов в Баку, вернулся домой.

Его отец Я.Алиев сообщил, что его сын был в Баку со своими друзьями, ему было стыдно вернуться домой потому что набрал мало баллов на экзамене.

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25 июля,18:20

Житель Нефтчалы пропал без вести.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, для участия на проводимых ГЭЦ вступительных экзаменах 22 июля Алиев Ибрагим Яшар оглу (2000 г.р.) приехал в Баку.

По словам близких, Ибрагим Алиев 24 июля около 07:15 выехал на микроавтобусе в Нефтчалинский район с Бакинского международного автовокзала.

Однако парень до сих пор домой не приехал.

Просьба к тем, кто видел или имеет информацию об Ибрагиме Алиеве позвонить на номера 050-727-96-16, 055-907-52-69.

По факту в Нефтчалинском РОП возбуждено уголовное дело.