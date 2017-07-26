Сильный пожар в центре Баку – ВИДЕО

2017-07-26 09:30 | www.oxu.az | 4

В Сабаильском районе столицы на пр. Нефтяников в 21:45 вспыхнул пожар на третьем этаже жилого здания.

В результате пожара, предварительно вспыхнувшего из-за брошенного сверху окурка, пострадало кафе, расположенное на первом этаже. Пожар охватил зонтик, под которым находились люди.

В результате оперативных мер жертв удалось избежать. Пожар был потушен в 22:00 усилиями соседа по квартире и сотрудников кафе. Несмотря на это к месте происшествия были стянуты два пожарных расчета.

Э.А.

