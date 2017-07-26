Норвежцы выпустят первый в мире беспилотный корабль

2017-07-26 09:39 | www.oxu.az | 5

Первый беспилотный корабль может отправится в плаванье уже в конце 2018 года.

Судно Yara Birkeland строят две норвежские компании — агропромышленный холдинг Yara International и компания Kongsberg Gruppen, специализирующаяся на навигационных системах гражданского и военного назначения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет пишет The Wall Street Journal.

Беспилотник Yara Birkeland обойдется в $25 млн. Это примерно в три раза больше, чем стоимость обычного судна такого типа. Однако, авторы проекта отмечают, что отсутствие команды позволит снизить расходы на его обслуживание на 90%.

Судно отправится в свое первое плаванье в конце 2018 года, а к 2020-му его создатели ожидают, что Yara Birkeland сможет автономно перевозить настоящие грузы в территориальных водах Норвегии.

Yara International рассматривают проект в первую очередь, как альтернативу наземным перевозкам, которые становятся слишком дорогими из-за высокого уровня зарплат в стране.

Конкуренцию норвежцам может составить Великобритания. Английская компания Rolls-Royce Holding планирует показать свой беспилотный корабль в 2020 году.

Соответствующими разработками для нее занимается Университет технологий города Тампере (Финляндия) и ряд других учебных заведений и научных центров в этой стране.



С.С.

