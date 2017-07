Названы имена претендентов на премию MTV Video Music Awards

Американский рэпер Кендрик Ламар, его соотечественница Кэти Перри и канадец The Weeknd лидируют по числу номинаций на престижную премию MTV Video Music Awards, передает ТАСС. Список претендентов опубликовал музыкальныйтелеканал MTV.

Видеоклип Ламара "Humble" выдвинут на соискание премии в восьми категориях, включая самую престижную "Лучший видеоклип года". В этой номинации за почетный трофей также борются The Weeknd с клипом "Reminder", американец Бруно Марс с "24K Magic", канадка Алессия Кара с композицией "Scars To Your Beautiful" и Dj Khaled с видео "Wild Thoughts", в котором снялись Рианна и Брайсон Тиллер. "Humble", в котором воспроизведена тема знаменитой фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, считается гротескным отображением излишков славы и вездесущности социальных сетей.

Ролик "Chained to the Rhythm" Кэти Перри номинирован в четырех категориях, включая "Лучшее поп-видео" и "Лучшие визуальные эффекты". При этом американка претендует вдобавок на награду за творческое сотрудничество в клипе "Feels" шотландского диджея Келвина Харриса. The Weeknd отметился также в пяти номинациях, включая "Лучший исполнитель" и "Лучший видеоклип года".

34-я церемония вручения MTV Video Music Awards пройдет 27 августа в Инглвуде (штат Калифорния). В прошлом году "Лучшим видеоклипом года" был признан ролик американской певицы Бейонсе на композицию "Formation". В этом году Бейонсе, которая в июне родила двойню, сделала творческую паузу и не выпустила ничего нового в оговоренные правилами MTV сроки. Супруг певицы, рэпер Jay-Z, выпустил альбом "4:44", однако не попал в список претендентов.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания музыкальных видео. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.