Авария на проспекте Гейдара Алиева: Возникла пробка

2017-07-26 09:44 | www.oxu.az | 4

Сегодня утром на проспекте Гейдара Алиева в Баку из-за столкновения двух легковых автомобилей возникла пробка.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии автомобилям был нанесен ущерб. Информации о пострадавших пока нет.

Из-за аварии на основной и вспомогательной дороге проспекта от станции метро «Кероглу» в направлении центра столицы возникла пробка.

С целью обеспечения безопасного движения транспортных средств максимально допустимая скорость движения на обоих дорогах снижена до 60 км в час.

A.M.

