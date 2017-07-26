Авария на проспекте Гейдара Алиева: Возникла пробка
2017-07-26 09:44 | www.oxu.az | 4
Сегодня утром на проспекте Гейдара Алиева в Баку из-за столкновения двух легковых автомобилей возникла пробка.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии автомобилям был нанесен ущерб. Информации о пострадавших пока нет.
Из-за аварии на основной и вспомогательной дороге проспекта от станции метро «Кероглу» в направлении центра столицы возникла пробка.
С целью обеспечения безопасного движения транспортных средств максимально допустимая скорость движения на обоих дорогах снижена до 60 км в час.