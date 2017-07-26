План по замене Obamacare провалился во время голосования в сенате

2017-07-26 09:51 | www.oxu.az | 3

Предложенный республиканцами план по отмене и замене действующей программы медицинского страхования Obamacare провалился во время голосования в сенате. Чтобы документ утвердили, его должны были одобрить как минимум 60 сенаторов, однако в итоге в поддержку законопроекта высказались всего 43 конгрессмена.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство Reuters, среди тех, кто забраковал предложенную в качестве замены программу, оказались и девять членов республиканской партии.

Напомним, о необходимости «спасти страну от Obamacare» Трамп неоднократно заявлял как в ходе предвыборной кампании, так и после вступления в должность президента. Отмена обязательного медицинского страхования, по словам главы Белого дома, позволила бы сэкономить для бюджета страны десятки миллионов долларов. В то же время она же лишила бы примерно 22 миллиона американцев возможности получать медицинскую помощь по страховке, субсидируемой государством.

Н.О.