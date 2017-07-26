Мусульманский мир объединяется вокруг Азербайджана в борьбе с армянской агрессией

2017-07-26 10:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Несколько групп представителей гражданского общества и активистов в Индонезии - стране с самым многочисленным мусульманским населением в мире, осудило недавние жестокие действия армянских войск против азербайджанских мусульман, говорится в публикации Eurasiareview.

«Мы осуждаем убийство двух гражданских лиц в Азербайджане армянскими войсками. Это серьезное преступление. Преступники, кем бы они ни были, должны быть привлечены к ответственности», - сказал недавно председатель Национальной комиссии по правам человека Индонезии Нур Холис.

По словам Холиса, который посетил Азербайджан в 2015 году, чтобы встретиться с беженцами из Нагорного Карабаха, Азербайджан должен возбудить уголовное дело в международном суде против армянских ВС и собрать доказательства их вины. Армения как государство несет моральную ответственность в вопросе расследования преступлений солдат, сказал он.

Индонезия является ведущим членом Организации исламского сотрудничества (ОИС) - структуры, которая осудила армянскую агрессию против Азербайджана, как в ООН, так и в ОИС, и много лет решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Индонезия не раз призывала стороны нагорно-карабахского конфликта урегулировать его путем мирных переговоров.

Лидер Национального молодежного совета Индонезии (KNPI) Тан Тауфик Лубис заявил, что международное сообщество должно немедленно отреагировать на преступления Армении, чтобы прекратить убийство армянскими войсками гражданских лиц в Азербайджане.

«Мы серьезно осуждаем нецивилизованные действия армянских войск. Это варварский акт, совершенный вооруженной группой против женщин и детей. Это серьезное нарушение прав человека, которое должно быть осуждено международным сообществом », - сказал Тауфик, который также является лидером молодежного крыла ОИС.

«Мы самым решительным образом осуждаем террористические акты армянских войск против ни в чем не повинных гражданских лиц в Азербайджане. Мы просим индонезийское правительство продемонстрировать свою позицию в отношении террористических актов со стороны Армении, а международное сообщество, включая ООН, должно привлечь виновных к ответственности", - заявил национальный координатор по Индонезии глобальной кампании «Справедливость для Ходжалы» Хойрун Ниса Фуцзяти.

Выражая свое сочувствие семьям жертв, студенты университета Джакарты также призвали к решительным действиям против армянской агрессии.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района.

В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)