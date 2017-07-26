Алфавит на латинице разработают в Казахстане до конца года

2017-07-26 10:39 | www.trend.az | 4

Создана специальная комиссия, которая работает над разработкой алфавита казахского языка на латинице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это важный проект, здесь важно быть осторожным, не ошибиться. В этом году единственное что нужно сделать - это принять приемлемый для всех алфавит. Подготовить несколько вариантов, обсудить их и принять алфавит. Потом уже нужно выстроить план работы по переходу на латиницу. Специальная комиссия по этому поводу создана, она работает», - сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

Напомним, о переходе на латиницу с 2025 года Нурсултан Назарбаев говорил в своем послании народу Казахстана в 2012 году. Весной текущего года Глава государства поручил до конца 2017-го с помощью ученых и широкой общественности принять единый стандартный вариант казахского алфавита в новой графике. Об этом президент заявил в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».