Дорожная полиция взялась за «штрафников»

2017-07-26 09:56 | www.oxu.az | 6

Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку сделало предупреждение водителям в связи с неуплатой штрафов.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы Управления Вагиф Асадов заявил Trend, что водители должны обязательно в установленный срок вместе с процентами уплатить штраф, выписанный за совершенные правонарушения:

«Со вчерашнего дня уже начались рейды, и более 100 транспортных средств, водители которых не уплатили штраф, были отстранены от дорожного движения и отправлены на штрафстоянку».

В.Асадов также отметил, что контроль за неуплатой штрафов пешеходами усилен, и осуществляются особые действенные меры: «По выписанным протоколам совершены обращения по адресам, участковые начальники информированы об этом. Также перед учреждениями, где получают образование или работают лица, в отношении которых выписан протокол, поднят вопрос уплаты штрафов».

З.Г.

