Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Лахоре

2017-07-26 10:58 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Пакистана Мамнуну Хусейну и премьер-министру этой страны Мухаммаду Навазу Шарифу в связи с произошедшим в городе Лахор террористическим актом, повлекшим за собой человеческие жертвы и увечья, говорится в среду в сообщении туркменского правительства.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Лахоре в административном центре провинции Пенджаб смертник совершил теракт. В результате 26 человек погибли, в том числе 9 полицейских, еще 49 получили ранения.

Пакистанская группировка "Талибан" взяла на себя ответственность за этот взрыв.

(Автор: Гусейн Гасанов)