Moody's: Азербайджанский Kapital Bank в ближайший год сохранит свою прибыльность

2017-07-26 10:59 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service по итогам очередной оценки подтвердило рейтинг Kapital Bank. Этот рейтинг является одним из наиболее высоких среди банков страны.

Нынешняя базовая оценка кредитоспособности (BCA) Kapital Bank подтверждена на уровне “b1”, долгосрочный депозитный рейтинг в местной и иностранной валюте на уровне “Ba3”. Агентство подтвердило долгосрочную оценку риска контрагентов на уровне Ba2 (cr), краткосрочную оценку риска контрагентов на уровне “Not Prime (cr)”. В отчете также отмечается, что прибыль банка находится на том же уровне, что и у банков с мировым именем и выше, чем у отечественных конкурентов.

«Несмотря на сложную операционную среду, Kapital Bank в ближайший год сохранит свою прибыльность, так как его показатели находятся на хорошем уровне. Выдача кредитов корпоративным клиентам, сотрудникам государственных структур, получателям бюджетных средств, а также другим платежеспособным клиентам смягчает риски, связанные с кредитами банка. А подверженность Kapital Bank валютному риску по сравнению с другими банками является умеренным», - говорится в отчете.

Следует отметить, что Kapital Bank в 2016 году добился повышения своих финансовых показателей и расширения деятельности, что является показателем успешных итогов минувшего года. По результатам 2016 года активы банка увеличились на 53,3 процента, достигнув 3,1 миллиарда манатов, кредиты, выданные клиентам, увеличились на 9,1 процента и достигли 1,3 миллиарда манатов. Общая сумма срочных вкладов населения в Kapital Bank увеличилась на 30 процентов, составив 593,6 миллиона манатов. Чистая прибыль банка составила 52,4 миллиона манатов, уставный капитал - 185,8 миллиона манатов, а совокупный капитал – 282,1 миллиона манатов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и семи отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.