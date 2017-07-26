В Агдаше автомобиль сбил насмерть 3-летнюю девочку

2017-07-26 11:15 | www.apa.az | 3

Как сообщает местное бюро АПА, просишествие было зарегистрировано на автодороге Баку-Шамаха-Евлах, на территории села Хосров Агдашского района.

Житель села Шамсабад Агдашского района Гаджиев Мухлис Огтай оглу, который управлял автомобилем марки «Hyundai» (10-KV-122), сбил внезапно выскочившую на дорогу Мирзалиеву Шалалу Расим гызы (2014 г.р.).

Ребенок скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.