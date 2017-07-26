Без вести пропавший советник губернатора Армавирской области Армении обнаружен мертвым

2017-07-26 11:20 | www.apa.az | 5

Сотрудники Полиции Армении вместе с представителями МЧС на территории села Даларик в ночь на 26 июля обнаружили труп мужчины.

Как сообщает АПА со ссылкой на «news.am», полицейские подозревают, что обнаружено тело советника губернатора Армавирской области, 52-летнего Манука Симоняна, которого как без вести пропавшего стражи порядка ищут уже 2 дня.

Тело нашли обвязанным проволокой, лежащим ничком. На голове был огромный камень. Тело было полуразложившимся, что дает основание судмедэксперту предположить, что Симоняна убили несколько дней назад.

Напомним, без вести пропал советник губернатора Армавирской области Манук Симонян. В полиции сообщили о том, что сигнал об исчезновении Симоняна поступил 23 июля.