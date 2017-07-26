Под завалами рухнувшего дома в Мумбаи погибло 17 человек – ФОТО

2017-07-26 10:07 | www.oxu.az | 3

Под обломками удалось отыскать 11 выживших, но поисковая операция до сих пор продолжается. По меньшей мере 17 человек погибло при обрушении жилого четырёхэтажного здания в индийском Мумбаи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на местную пожарную службу.

В момент трагедии в здании находилось около трёх десятков человек. Спасателям удалось извлечь из-под обломков дома 11 выживших, но поисковая операция продолжается до сих пор.

Причины обрушения здания пока не называются, однако для Индии, где постройки нередко возводятся с нарушением строительных норм и из некачественных материалов, такие явления не редкость.

С.С.

