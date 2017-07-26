Президент Трамп сам решит, в чем виноват Иран

2017-07-26 11:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В мире политики мнение одного человека порой может решить очень многое. Именно это и произошло в случае с ядерной сделкой, которую заключили Тегеран и шесть стран.

Напомним, что Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA), выполнение которого полностью должен был снять с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Однако не все оказалось так просто, как казалось при предыдущей американской администрации.

Сегодня стало известно, что Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, ограничивающий возможности президента Дональда Трампа ослаблять санкции против Ирана, России и Северной Кореи.

По словам председателя комитета Палаты представителей по международным делам, республиканского конгрессмена Эда Ройса, три страны, упомянутые в законопроекте, «угрожают основным интересам США и дестабилизируют ситуацию в регионе».

Президент США Дональд Трамп поддерживает жесткие санкции в отношении России, Ирана и КНДР и ждет окончательного варианта законопроекта Конгресса США о расширении ограничительных мер против этих государств. Об этом сообщила журналистам во вторник первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Что касается Ирана, то тут складывается весьма непростая политическая ситуация. США не в одиночку заключали сделку с Тегераном и не могут единолично принять решение о невыполнении ее условий. Строго говоря, кроме США, никто так и не считает. А если быть совсем откровенными, то, в основном Ирану не доверяет лично президент Трамп. Об этом он сам заявил в недавнем интервью The Wall Street Journal, которое проливает свет на процессы, происходящие в законодательных органах США.

США в будущем могут заявить о том, что Иран не соблюдает условия соглашения об его ядерной программе, заявил Трамп в интервью. Об опасности Ирана он также говорил, выступая в Огайо, передает Reuters. Там Трамп заявил, что Иран не должен воспринимать как поощрение то, что США признают соблюдение условий сделки. По закону, проверки относительно соблюдения Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий проходят каждые три месяца. Госдепартамент после вступления Трампа в должность президента уже дважды уведомлял Конгресс о том, что Иран соблюдает положения сделки. Последний отчет поступил на прошлой неделе.

Однако, судя по заявлениям, Трамп не считает результаты этих проверок поводом верить в то, что Тегеран выполняет положения ядерной сделки.

По словам Трампа, он уважает тех специалистов Госдепартамента, которые проводят проверки на предмет выполнения сделки Ираном, но при этом не может считать, что это соответствует действительности.

"Как по мне, так я бы признал, что они [иранцы] не соблюдают, еще 180 дней назад", - отметил президент.

По словам Трампа, он вернется к этому вопросу в сентябре, когда администрация должна будет вновь уведомить Конгресс по поводу выполнения Ираном положений ядерной сделки.

Выступая в Огайо президент США заявил, что Иран не должен воспринимать как "поощрение" одобрение от Госдепартамента. Если сделка будет неэффективной, у Ирана будут "большие-большие проблемы", пообещал Трамп.

Другими словами, Трампу невозможно доказать, что Иран выполняет условия, если он твердо уверен, что Тегерану нельзя доверять.

Правда, неизвестно, как быстро законопроект о расширении санкций против трех стран попадет на одобрение к Трампу, который может подписать его или наложить вето, так как сначала он должен быть одобрен Сенатом, занятым сегодня сложным вопросом реформирования системы здравоохранения, после чего уйдет на летние каникулы.

(Автор: Эльмира Таривердиева)