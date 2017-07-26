В Афганистане не менее 40 военных погибли при атаке талибов на базу

2017-07-26 11:10 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 40 силовиков погибли в ходе атаки талибов на военную базу в провинции Кандагар в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

По его данным, нападение произошло во вторник вечером в уезде Хакрез, столкновения между военными и боевиками длились порядка пяти часов.

Как отмечает телеканал, власти официально не прокомментировали информацию об инциденте.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".