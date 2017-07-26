Туркменистан и Ирак провели политконсультации

2017-07-26 11:26 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялись политические консультации между Туркменистаном и Ираком на уровне заместителей министров иностранных дел, говорится в среду в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегацию иракской стороны возглавил заместитель министра иностранных дел Низар Исса Абдул-Хади Ал Хайралла.

"Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и сотрудничеству. Стороны отметили всестороннюю приверженность развитию сотрудничества в области борьбы с терроризмом и причинами его возникновения в рамках международных организаций, в том числе путем обмена информацией", - сказано в информации.

В рамках переговоров также были обсуждены возможности развития торгово-экономического сотрудничества и установления прямых контактов между предпринимателями двух стран.

Стороны договорились проанализировать текущее состояние договорно-правовой базы отношений. В числе направлений представляющих интерес, была отмечена энергетическая сфера, сказано в информации.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 2009 году. На территории Ирака проживает значительная туркменская диаспора, многие представители которой занимают высокие и ответственные посты в государстве.

(Автор: Гусейн Гасанов)