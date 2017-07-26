На юге Франции из-за лесных пожаров эвакуированы 10 тысяч человек

2017-07-26 11:31 | www.apa.az | 7

На юге Франции и на Корсике в результате лесных пожаров эвакуированы 10 тысяч человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на «112.ua», пожары на юго-востоке Франции заставили эвакуировать 10 тыс. человек в одночасье.

По предварительной информации, 4 тыс. пожарных были привлечены к борьбе с лесными пожарами.

Около 4 га земли сгорело вдоль побережья Средиземного моря и на острове Корсика.

Сообщается, что один из масштабных пожаров бушует в районе популярного курорта Сен-Тропе.

По словам чиновников, по меньшей мере 12 пожарных были ранены, а 15 полицейских пострадали от вдыхания дыма.

Ранее сообщалось, в городке Карро недалеко от Ниццы (Франция) началась эвакуация местных жителей из-за лесных пожаров.