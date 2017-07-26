Новый способ избежать блока в «WhatsApp»

2017-07-26 10:25 | www.oxu.az | 6

Найден способ выйти из блока в мессенджере «WhatsApp».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Movqe.az, для этого есть два метода. Первый метод – удалить аккаунт. После удаления аккаунта вы выйдете из всех групп. Таким образом, вы будете удалены из «черного списка» заблокировавших вас.

Другой способ еще проще. Для него необходимо наличие трех человек, доверяющих вам. Будет еще лучше, если эти люди дружат с теми, кто заблокировал вас. Они должны создать новую группу в «WhatsApp» и добавить в нее вас и тех, кто вас заблокировал.

Затем, если вы выйдете из группы, то блок будет снят. Но если заблокировавший вас выйдет из группы раньше, то это нарушит все ваши планы.

Л.А.

