Министерство: В Азербайджане примерно 50 тысяч человек хотят стать преподавателями

2017-07-26 11:44 | www.apa.az | 4

«Сегодня второй день тестовых экзаменов по приему на работу учителей. На экзаменах до сих пор приняли участие около 6 тысяч человек».

Как сообщает АПА, об этом заявил и.о. завотделом человеческих ресурсов Министерства образования Эшги Багиров.

Он отметил, что экзамены будут проводиться до 5 августа: «В этом году в министерство поступило рекордное число обращений. Около 50 тысяч человек хотят стать учителями. 47 тысяч из них подтвердили электронные заявления и были приглашены на экзамен. Сначала на экзамены приглашаются желающие стать преподавателями в начальных классах».

Э.Багиров сказал, что в этом году были представлены тысячи вакансий: «Большая часть вакантных мест приходится на преподавателей начальных классов. На место преподавателей азербайджанского языка и литературы, математики и английского языка будет большая конкуренция», - подчеркнул представитель министерства.