В Армении пропавший советник губернатора найден убитым

2017-07-26 10:34 | www.oxu.az | 3

Тело советника губернатора Армавирской области Армении Манука Симоняна, который считался без вести пропавшим и два дня разыскивался полицией, найдено в ущелье близ областной трассы, сообщила в среду пресс-служба полиции Армении, передает Oxu.Az со ссылкой на «Спутник».

«В результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий, 25 июля в 23:30 на третьем километре дороги Мясникян-Даларик, на территории называемой "Ущелье Даларик" обнаружено тело Манука Симоняна 1965 года рождения, который разыскивался как без вести пропавший», — говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.

По данным сайта криминальной хроники Shamshyan.com, тело мужчины было обмотано медной проволокой и придавлено камнем.

Н.О.