В Германии задержали азербайджанского капитана

2017-07-26 10:41 | www.oxu.az | 6

Водная полиция Германии задержала 177-метровый сухогруз, плывший под Панамским флагом. Судно пришвартовалось к пристани в портовом городе Бремерхаффен, который вместе с находящимся в 60 километрах от него Бременом образует землю Вольный ганзейский город Бремен, передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az.

Поднявшиеся на борт корабля следователи выявили грубое нарушение экологических норм. В качестве отходов на корабле находились нефтепродукты. Согласно правилам, заходить в немецкие порты с такими отходами категорически запрещается.

Водная полиция Германии возбудила уголовное дело и задержала капитана корабля – 53-летнего гражданина Азербайджана. В настоящее время он отпущен под залог в 10 тысяч евро.

Следователи отмечают, что экологические преступления в Германии лишь на первый взгляд кажутся безобидными, однако за них предусмотрены суровые наказания. Дальнейшую судьбу сухогруза и азербайджанского капитана определит суд.

Н.О.