В Баку приехал фронтмен группы Rammstein (ВИДЕО)

2017-07-26 11:44 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В столицу Азербайджана приехал известный немецкий вокалист, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн, сообщает Trend Life.

На своей странице в Instagram известный певец и композитор, один из организаторов музыкального фестиваля "ЖАРА" Эмин Агаларов (EMIN) поделился в видеороликом с немецким музыкантом.

EMIN назвал Тилля Линдеманна "первым невероятным гостем" фестиваля "ЖАРА".

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)