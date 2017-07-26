В Грузии нацменьшинства поддерживают членство страны в ЕС

2017-07-26 11:55 | www.apa.az | 6

Национальный институт демократии США (NDI) обнародовал результаты проведенного в Грузии общественного опроса.

Как сообщает грузинское бюро АПА, 77% респондентов выступают за членство страны в Европейском Союзе (ЕС), 16% - против.

53% представителей нацменьшинств поддерживают членство страны в ЕС, 15% - не поддерживают, 30% - затруднились ответить на вопрос.

66% опрошенных выступили за членство Грузии в НАТО, 23% - против.

29% представителей нацменьшинств Грузии выступили за членство страны в НАТО, 29% - против, 41% - затруднились ответить на вопрос.

В опросе приняли участие 2261 респондент.