В Китае 400 пенсионерок пришли на конкурс бикини – ВИДЕО

2017-07-26 10:45 | www.oxu.az | 3

Конкурсантки состязались в дефиле, танцевальном и соревновании национальных костюмов.

Более 400 китаянок старше 55 приняли участие в конкурсе Grandbikini, для которого пенсионерки надели бикини.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на korrespondent.net, об этом пишет Daily Mail.

Соревнование для женщин в возрасте устраивают на территории водного парка города Тяньцзинь.

По задумке организаторов, которые проводят конкурс уже третий год, участницы и зрители должны, в первую очередь, получить положительные эмоции, а не гнаться за главным призом.

Кроме дефиле, конкурсантки также приняли участие в танцевальном и соревновании национальных китайских костюмов.

В прошлом году 86-летняя сестра Мадонна Бадер снялась для рекламы Nike. Она 45 раз принимала участие в соревнованиях по триатлону Ironman, которые включают в себя заплыв на 3,86 километра, велосипедный заезд в 180,25 километров и забег на марафонскую дистанцию в 42,195 километра.

С.С.

