ВС Армении нарушили режим прекращения огня 128 раз за сутки

2017-07-26 11:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 128 раз, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, распространенном в среду.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского, в селах Айгеовит, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского, сел Мосесгех, Чинари Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского, в селах Агдам Товузского, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Гарагашлы, Юсифджанлы, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавенского, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского, Нюзгяр и Мехдили Джабраильского районов, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.