Израиль жестко ответил Эрдогану

2017-07-26 11:01 | www.oxu.az | 4

Пресс-секретарь МИД Израиля Эммануиль Нахшон ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что «Израиль пытается забрать мечеть Аль-Акса у мусульман под видом борьбы с терроризмом», назвав их необоснованными и искаженными.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает израильская газета Haaretz.

«Высказывания президента Турции, Реджепа Тайипа Эрдогана на собрании своей партии – безумные, необоснованные и искаженные. Было бы лучше, если он занялся проблемами и трудностями своей страны», - заявил Нахшон.

«Дни Османской Империи давно прошли. Иерусалим – это столица евреев, и так будет всегда. Правительство уважает безопасность, свободу и религиозную неприкосновенность всех меньшинств. Человек, который живет в стеклянных сараях, должен быть внимательнее и смотреть, куда бросается камнями», - заявил представитель МИД Израиля.

Н.О.