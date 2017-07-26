Тяжелое ДТП в Сальяне: Есть жертва

2017-07-26 11:10 | www.oxu.az | 6

В Сальянском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибший и раненые.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано на участке магистрали Алят-Астара, пролегающем по территории села Дайыкенд.

Так, автомобиль марки Mercedes, потеряв управление, съехал на обочину дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.

Пассажиры автомобиля - три женщины получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие помещены в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту начато расследование.

А.М.

