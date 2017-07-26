UNEC предоставляет магистрам возможность получения европейского диплома

2017-07-26 12:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Определены условия двойного диплома между UNEC и университетом Моколоса Рёмериса (MRU), авторитетного высшего учебного заведения Европы.

Как говорится в сообщении университета, распространненном в среду, в программу могут обратиться лица, обучающиеся по специальностям «Финансовые рынки», «Финансовый менеджмент» и «Финансовый контроль» с академическим показателем степени бакалавра выше 80 баллов, и владеющие английским языком на уровне B2.

Начиная с 2017/18 учебного года магистры, принятые в программу, завершив первый семестр в UNEC, во втором семестре пройдут обучение в MRU. В третьем семестре пройдут практику и исследование в UNEC, а в четвертом семестре - исследование и защиту диплома в UNEC и MRU. Защита дипломных работ состоится при участии обеих сторон посредством Skype. Магистрам, успешно защитившим магистерскую диссертацию под руководством профессоров обоих университетов, будут представлены диплом UNEC с приложением по соответствующей специальности, а также диплом MRU с приложением по специальности «Финансовые рынки».

Напомним, что MRU - четвертый университет, член Европейского союза, с которым UNEC осуществляет программу двойного диплома. UNEC, имеющий достаточный опыт в этой сфере, в последние 3 года дает студентам возможность получения дипломов Лондонской экономической школы /Лондонского университета, университета Франции Монпелье, в то же время Швейцарского университета бизнеса и международных исследований UBİS.

В университете Миколоса Рёмериса, который является авторитетным высшим учебным заведением Европы, обучаются примерно 10 000 студентов из 38 стран. Два факультета университета находятся в городах Вильнюсе и Каунасе. В университете обучение ведется на английском языке по программам бакалавра, магистратуры и докторантуры в сфере социальных наук. MRU, включая Объединение европейских университетов (EUA) и Объединение международных университетов (IAU), оказывает деятельность в различных организациях университетов мира. MRU сотрудничает с более 300 зарубежными университетами, государственными и частными секторами.

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. Бренд UNEC зарегистрирован и запатентован 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту.