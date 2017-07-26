Кыргызстан и Молдова обсудили сотрудничество в рамках ООН

2017-07-26 12:07 | www.trend.az | 7

В Бишкеке накануне состоялись кыргызско-молдавские межмидовские консультации, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

Делегации двух стран, возглавляемые заместителем министра иностранных дел КР Эмилем Кайкиевым и заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Лилиан Дарием, обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, обменялись мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

Рассмотрены вопросы укрепления взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах, расширения существующей договорно-правовой базы.

Была подчеркнута взаимная заинтересованность в реализации имеющегося потенциала сотрудничества для укрепления экономического сотрудничества и ключевой роли Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН, других международных организациях, в том числе ЕАЭС.

На встрече стороны отметили важность проведения регулярных консультаций на различных уровнях, рассматривая их как важный механизм расширения и углубления партнерства между двумя странами.