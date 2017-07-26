Минобразования о приеме абшеронских учителей на работу

2017-07-26 11:17 | www.oxu.az | 4

Министерство образования прокомментировало непредоставление вакансий с Абшеронского района на конкурс по приему в этом году на работу учителей в общеобразовательные учебные заведения, проводящийся в централизованном порядке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на конкурс по приему на работу учителей предоставлены вакансии со всех районов страны за исключением Абшеронского района.

Отмечается, что основной причиной непредоставления вакантных мест по Абшеронскому району является прием на работу большого количества учителей из этого региона в 2013-2017 годах вне конкурса: «Министерство образования в соответствии с процедурами предложило создать Рабочую группу, представленную соответствующими структурами для расследования этого факта, нарушающего права желающих стать учителями.

Рабочая группа будет вести работу по объективному расследованию нарушений при предоставлении вакансий для приема учителей на работу. После полного расследования случаев массовых нарушений на основе предоставленных Рабочей группой предложений в Абшеронском районе будет осуществлен процесс по приему учителей на работу».

A.M.

