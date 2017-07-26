Во Франции из-за пожаров эвакуированы 10 тысяч человек

2017-07-26 11:25 | www.oxu.az | 4

Около 10 тысяч человек были эвакуированы на юге Франции в ночь на среду из-за нового природного пожара, площадь которого достигла 400 гектаров.

Oxu.Az передает об этом со ссылкой на РИА Новости.

По данным сотрудников пожарной службы, огонь начал распространяться ближе к полуночи (01.00 мск) рядом с населенными пунктами Лонд-ле-Мор и Кап Бенат в департаменте Вар.

«Из-за распространения огня была проведена эвакуация по меньшей мере 10 тысяч человек. Эта жилая зона, население которой летом увеличивается в два или три раза», — цитирует агентство заявление пожарных.

Природные пожары продолжают бушевать на юго-востоке Франции, их общая площадь превышает 3 тысячи гектаров. Франция обратилась к Евросоюзу с просьбой предоставить два дополнительных самолета для борьбы с природными пожарами. В настоящий момент в тушении огня задействованы 19 спецсамолетов и более двух тысяч сотрудников пожарных служб.

C.С.

